Армения готова к «немедленному» подписанию мирного договора

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Ани Бадалян заявила, что «Армения готова пойти на немедленное подписание мирного договора на основе уже согласованных с Азербайджаном принципов».

В интервью Арменпресс она напомнила эти принципы:

«а) Армения и Азербайджан обоюдно признают суверенитет и территориальную целостность на основе Алма-Атинской Декларации 1991 г. Этот принцип был согласован между Арменией и Азербайджаном 6 октября 2022 г. в Праге при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, а после был подтвержден 14 мая и 15 июля 2023 г. в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля.

б) Работы по делимитации и демаркации границы между двумя странами проводятся на основе Алма-Атинской декларации. Этот принцип был согласован между Арменией и Азербайджаном 6 октября 2022 г. в Праге при посредничестве президента Франции Эммануэля Макрона и председателя Совета ЕС Шарля Мишеля, а после был подтвержден 14 мая и 15 июля 2023 г. в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. Это означает, что между Арменией и Азербайджаном не должна быть создана новая граница, а на местах должны быть восстановлены границы, которые де-юре существовали в рамках СССР на момент принятия Алма-Атинской Декларации 1991 года. После восстановления этой границы, территории, де-юре принадлежащие каждой стране, должны находиться под контролем этой страны.

в) Разблокирование региональных коммуникаций при уважении суверенитета и юрисдикции стран, через которые они проходят, на основе принципа равенства и взаимности. Этот принцип был согласован между Арменией и Азербайджаном 15 июля 2023 г. в Брюсселе при посредничестве председателя Совета ЕС Шарля Мишеля. Республика Армения выразила свою готовность по этому вопросу в проекте «Перекресток мира», который получил широкое признание со стороны международного сообщества».

«К сожалению, азербайджанская сторона затягивает и подрывает мирный процесс под различными вымышленными предлогами, в том числе постоянно отвергая посреднические предложения ЕС и США», - сказала Ани Бадалян.