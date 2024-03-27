В Баку обеспокоены повесткой предстоящей встречи Пашиняна, фон дер Лайен и Блинкена

Ереван /Медиамакс/. В Баку обеспокоены тем, что в повестку предстоящей 5 апреля встречи премьер-министра Армении, президента Европейской комиссии и госсекретаря США включен вопрос военной поддержки Еревана.

«Будучи жертвой вооруженной агрессии, оккупации и этнических чисток в течение почти 30 лет, Азербайджан никогда не получал такой безоговорочной поддержки от ЕС и США», - заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, комментируя предстоящую 5 апреля встречу.

«Другим поводом для беспокойства является возглавляемая Францией кампания, направленная на милитаризацию Армении, которая также включает в себя новые обещания увеличить военные поставки, включая летальные и наступательные виды оружия. Другое государство-член ЕС, Греция, недавно сделало заявления об углублении военного сотрудничества с Арменией. Кроме того, планы предоставления военной помощи Армении в рамках Европейского фонда мира и сообщения о том, что встреча 5 апреля предусматривает военные компоненты, вызывают дополнительную обеспокоенность и подрывают усилия по миростроительству в регионе», - заявил дипломат.

Он напомнил, что по истечении первоначального двухмесячного срока краткосрочная мониторинговая миссия ЕС без согласия Азербайджана была преобразована в Миссию ЕС в Армении со значительным продлением срока и гораздо большим числом наблюдателей.

«С тех пор миссия активно использовалась как инструмент антиазербайджанской пропаганды. Кроме того, присоединение Канады к EUMA де-факто напоминает миссию НАТО», - сказал Гаджизаде.

«До сведения ЕС был доведён настоятельный призыв принять все необходимые меры с целью обеспечения того, чтобы EUMA действовала строго как нейтральная, гражданская и невооруженная миссия в соответствии со своим заявленным мандатом и воздерживалась от любой деятельности, направленной против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана или затрагивающей его законные интересы безопасности любым другим образом», - сказал пресс-секретарь МИД Азербайджана.