Мирзоян: Основой для делимитации должны служить самые свежие советские карты

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что процесс делимитации границы Армении и Азербайджана должен быть осуществлен на основе самых свежих и легитимных карт СССР.

По сообщению МИД Армении, об этом он сказал в Париже 9 февраля, встречась со своим французским коллегой Стефаном Сежурном.

«Детально обсуждались вопросы, связанные с ситуацией безопасности на Южном Кавказе. Министр иностранных дел представил позицию Армении в вопросе установления стабильности и мира в регионе. Арарат Мирзоян подчеркнул важность нормализации армяно-азербайджанских отношений, ключевые принципы этого процесса, в частности, территориальную целостность, важность неделимости границ, безусловного уважения суверенитета, а также необходимость реализации дальнейшего процесса делимитации на основе Алма-Атинской декларации и последних и легитимных карт СССР для обеспечения большей конкретности» - говорится в сообщении.