Мирзоян представил партнерам из ЕС усилия Армении по установлению мира

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в Брюсселе по приглашению Евросоюза принял участие во встрече в формате Совета министров иностранных дел ЕС в Брюсселе и представил усилия Армении, направленные на установление мира в регионе.

«Это хорошая возможность выразить нашу благодарность Европейскому Союзу за поддержку наших демократических реформ, а также адресовать насущные потребности беженцев, перемещенных из Нагорного Карабаха, за поддержку, которую Европейский Союз оказал мирному процессу на Южном Кавказе и нормализации наших отношений с Азербайджаном, а также обсудить дальнейшие планы», - сказал Арарат Мирзоян.

Пресс-служба МИД сообщила, что Арарат Мирзоян представил процесс нормализации отношений с Азербайджаном и основные подходы к проекту мирного договора.

«В рамках мирной повестки в регионе Арарат Мирзоян коснулся разработанной правительством Армении программы «Перекресток мира», ее отдельных компонентов, подчеркнув важность ее реализации в контексте расширения стабильной сети инфраструктур, соединяющих Восток с Западом», - говорится в сообщении МИД Армении.