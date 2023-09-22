Боррель: ЕС решительно ответит на принудительное перемещение гражданского населения

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил сегодня, что «Европейский Союз осуждает военную операцию Азербайджана против армянского населения Нагорного Карабаха».

В заявлении Борреля, в частности, говорится:

«Мы приняли к сведению соответствующие заявления о достижении соглашения о прекращении огня. Мы ожидаем немедленного и полного прекращения боевых действий и соблюдения режима прекращения огня.

ЕС призывает Азербайджан предоставить немедленный и беспрепятственный гуманитарный доступ к нуждающемуся населению, в том числе посредством полного открытия Лачинского коридора в соответствии с постановлениями Международного суда, принятыми в феврале и июле 2023 года. Гуманитарные организации должны иметь возможность свободно действовать. ЕС и его государства-члены готовы предоставить срочную гуманитарную помощь.

ЕС призывает Баку и карабахских армян срочно вступить во всесторонний и прозрачный диалог.

Азербайджан несет ответственность за обеспечение прав и безопасности карабахских армян, включая их право жить в своих домах без запугивания и дискриминации. Принудительное перемещение гражданского населения военными или другими средствами встретит решительную реакцию ЕС.

ЕС готов принять соответствующие меры в случае дальнейшего ухудшения ситуации.

ЕС подтверждает поддержку суверенитета и территориальной целостности Азербайджана и Армении. Мы призываем Азербайджан подтвердить свое безоговорочное признание территориальной целостности Армении в соответствии с Алматинской декларацией 1991 года.

ЕС готов и дальше оказывать поддержку демократически избранным властям Армении. Миссия Европейского Союза в Армении (EUMA) продолжит наблюдать и сообщать о ситуации с безопасностью вдоль армянской стороны международной границы с Азербайджаном.

ЕС призывает к возобновлению переговоров между Арменией и Азербайджаном по всем нерешенным вопросам для заключения мирного договора».