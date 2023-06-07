Пашинян надеется, что предложения Армении будут приняты

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня в Сочи, что на последнем заседании рабочей группы по разблокированию региональных коммуникаций «достигнут ощутимый прогресс».

«Хочу еще раз выразить готовность Армении к открытию региональных экономических и транспортных коммуникаций в рамках принципа суверенитета и юрисдикции сторон, через которые эти коммуникации проходят. Речь идет о коммуникациях, упомянутых в пункте 9 трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года.

Мы представили конкретные предложения, надеюсь, они будут приняты», - сказал он на встрече с премьер-министром России Михаилом Мишустиным.

Никол Пашинян отметил, что «это компромиссные решения, которые мы выработали за последние два года».