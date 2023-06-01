Лукашенко уверен, что опыт Пашиняна позволит Армении справляться с вызовами - Mediamax.am

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Лукашенко уверен, что опыт Пашиняна позволит Армении справляться с вызовами


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Армении Никола Пашиняна с днем рождения и выразил уверенность, что Армения будет успешно справляться с вызовами.

«Убежден, ваши богатый управленческий опыт, профессиональный подход к решению государственных задач позволят и впредь успешно справляться с вызовами, которые стоят перед Арменией в политической и социально-экономической сферах, достигать всех намеченных целей в интересах армянского народа», - говорится в послании Лукашенко.

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