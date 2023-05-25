Сегодня может состояться трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в четверг проведет две отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«У него состоятся две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном. После этого, мы ожидаем трехсторонней встречи Путин, Алиев, Пашинян», - передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.