Сегодня может состояться трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна - Mediamax.am

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Сегодня может состояться трехсторонняя встреча Путина, Алиева и Пашиняна


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин в четверг проведет две отдельные встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«У него состоятся две двусторонние встречи с президентом Азербайджана Алиевым и с премьер-министром Армении Пашиняном. После этого, мы ожидаем трехсторонней встречи Путин, Алиев, Пашинян», - передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.

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