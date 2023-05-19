Байрамов заявил о «позитивной динамике» на переговорах с Арменией - Mediamax.am

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Байрамов заявил о «позитивной динамике» на переговорах с Арменией


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов заявил о «позитивной динамике» на переговорах с Арменией по мирному договору.

«Данный формат (переговоров на уровне глав МИД Азербайджана, РФ и Армении) еще предполагался в конце прошлого года, но ввиду обстоятельств, не зависящих от участников данной встречи, он тогда не произошел. Организация данной встречи и та наметившаяся позитивная динамика в переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном, мы ее очень высоко оцениваем», - сказал Байрамов сегодня в Москве на переговорах с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

 

Азербайджанский министр, слова которого приводит «Интерфакс-Азербайджан», добавил, что «сегодня будет возможность и на двусторонней основе проговорить ряд вопросов, имеющих отношение к постконфликтному урегулированию между Арменией и Азербайджаном по различным направлениям, а также обсудить и двустороннюю повестку дня между Азербайджаном и Россией».

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