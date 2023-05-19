Пашинян: Путин предложил провести трехстороннюю встречу в Москве

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что договоренности, достигнутые на трехсторонней встрече в Брюсселе 14 мая, «важны для установления стабильности и мира в регионе, доработки текста мирного договора между Арменией и Азербайджаном и делимитации границ».

«В заявлении по итогам трехсторонней встречи 14 мая подчеркивается важность диалога между Баку и Степанакертом относительно прав и безопасности армян Нагорного Карабаха в сотрудничестве с международным сообществом. Этот процесс необходим для реального и всестороннего урегулирования отношений с Азербайджаном и установления долгосрочного мира в регионе, поэтому он значительно ускорит подписание мирного договора», - сказал Никол Пашинян на заседании правительства.

Он отметил, что, несмотря на определенный прогресс на переговорах, Азербайджан продолжает проводить политику эскалации на границе с Арменией.

«Зеркальный отвод войск от линии границы и ее демилитаризация становятся все более актуальными. Незаконная блокада Лачинского коридора является проявлением политики эскалации Азербайджана, что делает очевидной легитимность международной миссии в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе, которую мы обсуждаем со всеми нашими международными партнерами», - сказал он.

Никол Пашинян также сообщил, что президент России Владимир Путин предложил провести трехстороннюю встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Москве 25 мая. «Армянская сторона приняла предложение», - отметил он.