В ОДКБ «надеются на скорейшее подписание мирного договора» - Mediamax.am

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В ОДКБ «надеются на скорейшее подписание мирного договора»


Фото: https://www.belta.by/


Ереван /Медиамакс/. Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что в ОДКБ надеются на скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает БЕЛТА, комментируя сегодня в Минске переговоры лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, Тасмагамбетов отметил:

 

«С удовлетворением отмечаем, что Азербайджан и Армения практически признают границы между двумя странами по Алма-Атинской декларации 1991 года».

 

«Надеемся, что эти переговоры приведут к подписанию мирного договора. И страны в последующем приступят к делимитации границы», - добавил генсек ОДКБ.

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