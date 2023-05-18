Ереван /Медиамакс/. Генсек Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) Имангали Тасмагамбетов заявил, что в ОДКБ надеются на скорейшее подписание мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

Как сообщает БЕЛТА, комментируя сегодня в Минске переговоры лидеров Армении и Азербайджана в Брюсселе, Тасмагамбетов отметил:

«С удовлетворением отмечаем, что Азербайджан и Армения практически признают границы между двумя странами по Алма-Атинской декларации 1991 года».

«Надеемся, что эти переговоры приведут к подписанию мирного договора. И страны в последующем приступят к делимитации границы», - добавил генсек ОДКБ.