Лукашенко призвал «сохранить единство в рядах ОДКБ»

Ереван /Медиамакс/. Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о «важной роли единства в ОДКБ для сохранения суверенитета и независимости ее участников».

Как сообщает агентство БЕЛТА, принимая участников заседания Совета Парламентской ассамблеи ОДКБ, Лукашенко сказал:

«Уверен, что девиз белорусского председательства «Через солидарность и сотрудничество к миру и безопасности» отвечает интересам всех членов ОДКБ. Нельзя в этой связи обойти вопрос о единстве наших рядов. Беларусь в рамках своего председательства нацелена на то, чтобы предпринять необходимые усилия для повышения сплоченности государств ОДКБ. Именно в снятии имеющихся противоречий видим перспективу укрепления организации, обеспечения безопасности и стабильности в зоне ее ответственности. Не допустите разрыва на этом остром моменте нашей истории. Сильные мира сего пытаются переделить мир, и мы в центре этого внимания. Надо держаться друг друга. Другой альтернативы для сохранения суверенитета и независимости наших государств нет».