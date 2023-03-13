В Баку исключают создание международного механизма

Ереван /Медиамакс/. Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что создание международного механизма для обсуждения прав и безопасности армян Карабаха не может быть условием для подписания Арменией мирного договора с Азербайджаном.

Как сообщает ТАСС, Гаджиев сказал в интервью азербайджанскому изданию Report:

«Выдвигать права и безопасность проживающих в Карабахе армян и создание международного механизма в качестве условия для подписания Арменией мирного соглашения с Азербайджаном - совершенно неприемлемый и опасный подход».

По его словам, в Баку никогда не давали согласия на это, а претензии Еревана на этот счет нелогичны и нацелены на «создание искусственной напряженности».

Хикмет Гаджиев добавил, что вопрос прав и безопасности проживающего в Карабахе армянского населения является сугубо внутренним делом Азербайджана. «Азербайджан не будет обсуждать вопросы, связанные с его суверенитетом, с третьими сторонами, в том числе и с Арменией», - заключил он.