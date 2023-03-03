Мирзоян и Боррель обсудили последние армяно-азербайджанские события

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель подчеркнули важность развертывания в Армении миссии гражданских наблюдателей ЕС.

Пресс-служба МИД Армении сообщила, что на состоявшейся в Нью-Дели встрече были обсуждены вопросы региональной и международной безопасности.

Арарат Мирзоян также представил последние события в процессе урегулирования армяно-азербайджанских отношений, а также гуманитарную ситуацию, создавшуюся в Нагорном Карабахе в результате блокирования Лачинского коридора.