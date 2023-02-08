Ереван получил от Баку новые предложения по мирному соглашению - Mediamax.am

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Ереван получил от Баку новые предложения по мирному соглашению


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Арарат Мирзоян заявил сегодня, что Армения получила еще одно предложение от Азербайджана по мирному соглашению и проводит работу над текстом.

По сообщению ТАСС, Арарат Мирзоян заявил об этом в ходе совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Германии Аналеной Бербок.

 

«Мы должны были встретиться в Москве с министрами иностранных дел Азербайджана и России, но в связи с блокировкой Лачинского коридора армянская сторона отложила свое участие.

 

Несмотря на это, мы передали свои предложения азербайджанской стороне и на днях получили из Баку новые предложения по мирному договору. Мы продолжаем работать над текстом»,- сказал Мирзоян.

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