Глава МИД Армении: «Цель миссии ЕС - безопасность людей»

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил, что целью долгосрочной мониториновой миссии ЕС в Армении является безопасность людей.

«Дети, живущие в пограничных районах, посещающие школу, люди, которые хотят жить в своих домах, не боясь стать мишенью. Конкретные люди, конкретные школы, конкретные дома», - сказал Арарат Мирзоян, выступая 24 января в Комитете по внешним делам Европейского парламента.

«ЕС по-прежнему является основным партнером Армении в поддержке развития общих ценностей и реформ в нашей повестке. Несмотря на все проблемы, мы продолжаем расширять наше партнерство, основываясь на приверженности Евросоюза способствовать стабильности в нашем регионе. Мы верим, что наша архитектура безопасности не может быть всеобъемлющей без защиты прав человека и демократии», - отметил Арарат Мирзоян.

Говоря о переговорах по тексту мирного договора с Азербайджаном, министр сказал, что подавляющее большинство принципиальных предложений, выдвинутых армянской стороной, были отвергнуты Азербайджаном.

«В числе предложений - корректировка критериев демаркации государственной границы, поскольку без четко согласованных критериев реальный мир между Арменией и Азербайджаном невозможен. Далее - отвод вооруженных сил от государственной границы и создание демилитаризованной зоны для предотвращения возможной дальнейшей эскалации, укрепление мер доверия и механизмов безопасности, создание института гаранта(ов) мирного договора, который обеспечит выполнение обязательств», - рассказал Арарат Мирзоян.

«Азербайджан ожидает, что Армения должна принять все его требования, и если он не получит желаемого, то использует все возможные инструменты давления: от удержания армянских военнопленных до распространения армяноненавистничества под эгидой государства - от воинственной риторики до применения силы»,- сказал министр иностранных дел Армении.