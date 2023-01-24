Азербайджан раскритиковал решение ЕС о размещении миссии в Армении

Ереван /Медиамакс/. МИД Азербайджана выступил с заявлением в связи с решением Совета ЕС о создании долгрочной миссии в Армении.

В нем, в частности, говорится, что «размещение миссии ЕС в Армении должно быть обеспечено с учетом легитимных интересов Азербайджана, а осуществление ее деятельности со стороны ЕС не должно подрывать взаимное доверие».

«Мониторинговая деятельность ЕС на территории Армении началась с размещения гражданской мониторинговой миссии, следуя соглашению, достигнутому 6 октября 2022 года на встрече в Праге между лидерами Азербайджана, Армении, Франции и председателем Совета ЕС. Азербайджан согласился на осуществление этой деятельности, полагая, что она будет способствовать процессу нормализации.

Внешняя политика | 2023-01-23 17:06:45 ЕС принял решение об отправке долгосрочной миссии в Армению

Несмотря на высокий уровень согласованности четко определенных параметров и целей двухмесячной миссии, после того, как некоторые государства-члены ЕС продемонстрировали предвзятую позицию, в деятельности мониторинговой миссии стали наблюдаться противоречия с соглашениями, достигнутым в Праге. Это, в свою очередь, повлияло на общее доверие к надежности и прозрачности процессов принятия решений в рамках ЕС», - говорится в заявлении.

В документе также отмечается, что функционирование миссии ЕС в Армении, «стало предлогом для уклонения от выполнения взятых Арменией обязательств».

10 января президент Азербайджана Ильхам Алиев назвал «обманом» отправку новой гражданской миссии Европейского союза в Армению без согласования с Баку и отметил, что она не повысит безопасность региона и окажет негативное влияние на армяно-азербайджанские переговоры под эгидой ЕС.