ЕС принял решение об отправке долгосрочной миссии в Армению

Ереван /Медиамакс/. Совет Европейского Союза принял сегодня решение о создании гражданской миссии ЕС в Армении.
«Цели миссии - способствовать стабильности в приграничных районах Армении, укреплять доверие на месте и создать условия, благоприятствующие усилиям по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном»,- говорится в сообщении.
«С учреждением миссии в Армении начинается новый этап вовлечения ЕС на Южном Кавказе. ЕС будет продолжать поддерживать усилия по деэскалации и оставаться приверженным тесному сотрудничеству с обеими сторонами для достижения конечной цели устойчивого мира в регионе»,- заявил Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
«В ответ на запрос Армении миссия будет осуществлять регулярное патрулирование и докладывать о ситуации. Миссия также будет поддерживать посреднические усилия президента Европейского совета Шарля Мишеля», - говорится в сообщении.
Миссия будет иметь первоначальный двухлетний мандат, а ее офис будет расположен в Армении.
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