Ереван /Медиамакс/. Научный сотрудник программы России и Евразии Королевского института международных отношений (Chatham House) Лоуренс Броерс видит параллели между российским дискурсом об Украине как об «искусственной нации» и азербайджанским дискурсом об Армении.

«Азербайджан уже некоторое время продвигает тезис о том, что Армения находится на исконно азербайджанской земле, и эта тенденция становится все сильнее. Совсем недавно Алиев объявил об открытии Научно-исследовательского института Западного Азербайджана, подразумевая под Западным Азербайджаном Республику Армения. Мы видим параллели между российским дискурсом об Украине как искусственной, фальшивой нации и азербайджанским дискурсом об Армении. Это выводит армяно-азербайджанский конфликт на экзистенциальный уровень»,- сказал Броерс в интервью Spiegel.

Говоря о ситуации в Лачинском коридоре, эксперт сказал, что «Баку пытается показать, что русские не в состоянии реализовать свой мандат, и в основном представляет миротворцев как оккупационную силу, не позволяющую Азербайджану войти в Нагорный Карабах».

«Позиции России значительно ослабли из-за войны на Украине, что дало Азербайджану возможность бросить вызов миру, достигнотому при помощи России. Безопасность режима является высшей ценностью в Азербайджане, и стратегия Алиева определяется тем, как лучше обеспечить безопасность своего режима. Спустя два года после прекращения огня в ноябре 2020 года мы видим, что транзитный маршрут через территорию Армении, который стал бы основной выгодой и компенсацией для Азербайджана за размещение российских миротворцев, так и не был реализован. В результате этого Баку может усилить давление на Армению»,- сказал Броерс.

«На данный момент Азербайджан нужен России, в основном, в контексте отношений с Турцией, а также - транспортных связей Север-Юг, отношений с Ираном, выхода к странам Персидского залива и Индию. Сегодня Россия не в том состоянии, чтобы слишком сильно раздражать Азербайджан, и в Баку это знают», - отметил британский эксперт.