Руководитель британской MI6 посетил Ереван

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян принял начальника Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричарда Мура.
«Собеседники обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы, затронули вопросы региональной и международной безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.
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