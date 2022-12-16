Руководитель британской MI6 посетил Ереван

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян принял начальника Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричарда Мура.

«Собеседники обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы, затронули вопросы региональной и международной безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.