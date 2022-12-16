Руководитель британской MI6 посетил Ереван - Mediamax.am

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Руководитель британской MI6 посетил Ереван


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Никол Пашинян принял начальника Секретной разведывательной службы Великобритании (MI6) Ричарда Мура.

«Собеседники обсудили происходящие в регионе Южного Кавказа процессы, затронули вопросы региональной и международной безопасности», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Армении.

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