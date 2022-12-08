Россия готова содействовать встрече Пашиняна и Алиева

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил сегодня, что Россия готова содействовать проведению новой встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева на своей территории.
«Россия, безусловно, будет готова оказать необходимое содействие для проведения такой встречи на своей территории», - сказал спикер Кремля.
Говоря о неофициальном саммите СНГ, который может состояться в конце года в Санкт-Петербурге, он отметил: «Есть идеи проведения такого предпраздничного собрания. Когда все договоренности будут завершены, мы сделаем соответствующее заявление», - передает слова Дмитрия Пескова ТАСС.
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