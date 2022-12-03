Армения и Венгрия договорились восстанавить отношения

Ереван /Медиамакс/. Армения и Венгрия достигли договоренности о восстановлении дипломатических отношений.
Об этом говорится в совместном заявлении министров иностранных дел двух стран.
«1 декабря в городе Лодзь в рамках Министерского заседания ОБСЕ состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Венгрии Арарата Мирзояна и Петера Сийярто.
Стороны отметили глубокие историко-культурные связи и общее христианское наследие, существующие между армянским и венгерским народами, и подчеркнули важность улучшения отношений между Арменией и Венгрией. Собеседники также подчеркнули роль армянской общины Венгрии, официально признанной национальным меньшинством, которая является одним из мостов, связывающих две страны.
Министры обменялись мнениями о нынешнем этапе отношений между Арменией и Венгрией. Они достигли договоренности о восстановлении полноценных дипломатических отношений, выразив намерение открыть новую страницу в армяно-венгерских отношениях, основанных на взаимном доверии и уважении международного права.
В продолжение встречи правительства двух стран назначат нерезидентных послов для изучения возможностей развития отношений, особенно в сферах торговли, культуры, образования и туризма. В ближайшие дни начнутся необходимые дипломатические и административные процедуры», - говорится в заявлении.
Медиамакс напоминает, что Армения приостановила дипломатические отношения с Венгрией в августе 2012 года, когда Венгрия экстрадировала в Азербайджан азербайджанца Рамиля Сафарова, убившего в 2004 году в Будапеште армянского офицера Гургена Маргаряна.
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