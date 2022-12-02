США ищут возможность организации встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. США продолжают искать возможность организации встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.
Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, об этом сказал посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер.
«Соединенные Штаты очень глубоко вовлечены в этот процесс, крайне заинтересованы в заключении мирного соглашения, и мы будем продолжать искать способы свести вместе министров иностранных дел и лидеров Азербайджана и Армении», - заявил американский дипломат.
Медиамакс отмечает, что главы МИД Армении и Азербайджана отправились сегодня в Польшу для участия в ежегодной министерской конфереции стран-участниц ОБСЕ.
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