США ищут возможность организации встречи глав МИД Армении и Азербайджана

Ереван /Медиамакс/. США продолжают искать возможность организации встречи министров иностранных дел Армении и Азербайджана.

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, об этом сказал посол США при ОБСЕ Майкл Карпентер.

«Соединенные Штаты очень глубоко вовлечены в этот процесс, крайне заинтересованы в заключении мирного соглашения, и мы будем продолжать искать способы свести вместе министров иностранных дел и лидеров Азербайджана и Армении», - заявил американский дипломат.

Медиамакс отмечает, что главы МИД Армении и Азербайджана отправились сегодня в Польшу для участия в ежегодной министерской конфереции стран-участниц ОБСЕ.