Клаар заявил о «важной приверженности» Алиева посредническому формату ЕС - Mediamax.am

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Клаар заявил о «важной приверженности» Алиева посредническому формату ЕС


Фото: trend.az


Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар подвел итоги своего визита в Азербайджан.

Он, в частности, заявил, о «важной приверженности президента Азербайджана посредническому формату ЕС».

 

«Остается много вызовов - сдержаность и сильная политическая воля Армении и Азербайджана необходимы для снижения напряженности и достижения всеобъмлющего урегулирования», - отметил Тойво Клаар.

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