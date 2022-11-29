Клаар заявил о «важной приверженности» Алиева посредническому формату ЕС

Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель ЕС на Южном Кавказе Тойво Клаар подвел итоги своего визита в Азербайджан.

Он, в частности, заявил, о «важной приверженности президента Азербайджана посредническому формату ЕС».

«Остается много вызовов - сдержаность и сильная политическая воля Армении и Азербайджана необходимы для снижения напряженности и достижения всеобъмлющего урегулирования», - отметил Тойво Клаар.