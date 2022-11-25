Алиев: встреча с Пашиняном в Брюсселе не состоится - Mediamax.am

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Алиев: встреча с Пашиняном в Брюсселе не состоится


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что его встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе, планируемая на 7 декабря, не состоится.

Как сообщают азербайджанские СМИ, выступая сегодня на международной конференции «Вдоль Среднего коридора: геополитика, безопасность и экономика» в Баку, Алиев заявил:

 

«Встреча в Брюсселе должна была состояться 7 декабря. Но вчера Хикмет Гаджиев (помощник президента Азербайджана) меня проинформировал, что с ним связались из офиса президента Евросовета Шарля Мишеля и сказали, что премьер-министр Армении Никол Пашинян согласился на встречу только при условии участия в ней президента Франции Макрона. Это означает, что эта встреча не состоится».

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