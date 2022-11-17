Алиев: «Мы не понимаем, что значит мир в понимании Армении»

Ереван /Медиамакс/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил сегодня, что «Армения хочет внести в мирное соглашение вопросы, касающиеся армянского меньшинства в Азербайджане».

Как сообщает Интерфакс-Азербайджан, принимая сегодня в Баку делегацию во главе со специальным посланником Европейского союза (ЕС) по Восточному партнерству Дирком Шубелем, Алиев заявил:

«Этого не будет и это невозможно. Мы не согласимся на это. Поэтому нам нужна совершенно четкая позиция правительства Армении. Недавно я сказал, что если они хотят мира, то мы тоже будем хотеть мира. Если же они не хотят мира, то это их выбор. У нас тридцать лет не было мира, и Армения не должна забывать, чем это закончилось».

«Мы предложили мир и своего рода базу из 5 принципов. Это мы предложили создать комиссию по делимитации границы. Это мы пытались определить основу для нормализации отношений. Армения на начальном этапе этого процесса очень колебалась. А сейчас они говорят о мире, но мы не понимаем, что значит мир в их понимании», - сказал президент Азербайджана.