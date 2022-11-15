Макрон и Пашинян встретятся на этой неделе - Mediamax.am

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Макрон и Пашинян встретятся на этой неделе


Фото: Пресс-служба правительства РА (архивное фото)


Ереван /Медиамакс/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 19 ноября в Тунисе в рамках саммита франкоязычных стран.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, Макрон сказал об этом 12 ноября в телефонном разговоре с президентом Азербайджан Ильхамом Алиевым.

 

Макрон подтвердил готовность Франции поддерживать процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

 

В сообщении о разговоре, распространенном пресс-службой президента Азербайджана, отмечается, что «Алиев подчеркнул важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».

 

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