Макрон и Пашинян встретятся на этой неделе

Ереван /Медиамакс/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 19 ноября в Тунисе в рамках саммита франкоязычных стран.

Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, Макрон сказал об этом 12 ноября в телефонном разговоре с президентом Азербайджан Ильхамом Алиевым.

Макрон подтвердил готовность Франции поддерживать процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

В сообщении о разговоре, распространенном пресс-службой президента Азербайджана, отмечается, что «Алиев подчеркнул важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».