Макрон и Пашинян встретятся на этой неделе

Ереван /Медиамакс/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен встретится с премьер-министром Армении Николом Пашиняном 19 ноября в Тунисе в рамках саммита франкоязычных стран.
Как сообщает пресс-служба Елисейского дворца, Макрон сказал об этом 12 ноября в телефонном разговоре с президентом Азербайджан Ильхамом Алиевым.
Макрон подтвердил готовность Франции поддерживать процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.
В сообщении о разговоре, распространенном пресс-службой президента Азербайджана, отмечается, что «Алиев подчеркнул важность демонстрации нейтрального, беспристрастного и сбалансированного подхода в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном».
КомментарииЗдесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.