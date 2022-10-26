Захарова: «Армения подвергается беспрецедентному давлению извне»

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова выступила с комментарием по поводу «процессов, происходящих вокруг Армении и армяно-азербайджанской нормализации».

«Нас не могут не беспокоить тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы.

Видим, какому беспрецедентному давлению извне подвергается братская Армения. В стремлении нанести ущерб многовековым связям между нашими странами и народами предпринимаются шаги по дискредитации политики России в регионе. Действующие по указке Вашингтона и Брюсселя многочисленные фонды, НПО и СМИ с удвоенной силой стремятся насадить в обществе антироссийские настроения», - заявила Захарова.

При этом она выразила убеждение, что «попытки внешних сил рассорить Москву и Ереван не увенчаются успехом» и отметила, что в «России настроены на упрочение стратегического союзничества и многогранной кооперации с Арменией, что позволит нам сообща преодолеть нынешние вызовы».

«Бесцеремонный подход Запада прослеживается и применительно к нормализации армяно-азербайджанских отношений. Не учитываются ни региональная специфика, ни особая чувствительность проблематики. Истинные цели Вашингтона и Брюсселя - отнюдь не выработка компромиссных и сбалансированных решений, а самопиар и выдавливание России из Закавказья.

Присваиваются и извращаются наши трехсторонние наработки. Участились заезды в Армению западных эмиссаров под вывесками Евросоюза, ОБСЕ, Франции. Продвигаются наспех состряпанные инициативы, не учитывающие интересы всего населения региона. Это чревато нарушением баланса, который был в непростых условиях достигнут на основе договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года.

Параллельно тиражируются голословные обвинения в том, что Москва якобы не выполняет свои обязательства в сфере безопасности перед Арменией. В этой связи хотели бы напомнить, что именно наша страна остановила войну в ноябре 2020 г., направила миротворцев, которые принесли мир и стабильность в регион, и по сей день вносит решающий вклад в урегулирование вооруженных инцидентов между Баку и Ереваном. Попытки же внешних сил добиться вывода Российского миротворческого контингента как раз и направлены на дестабилизацию Южного Кавказа», - говорится в комментарии Захаровой.