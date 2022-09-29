Пашинян критикует союзников и вновь предлагает пригласить международных наблюдателей

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил сегодня, что накануне Азербайджан осуществил очередную провокацию против армянских подразделений, выполняющих инженерные работы.

Выступая на заседании правительства, премьер сказал:

«Это очередное проявление азербайджанской агрессии. Инженерные работы велись на территории Армении, и азербайджанские подразделения, нанесшие удар, также находились там. Территория Армении оккупирована, Вооруженные Силы Азербайджана обязательно должны быть выведены с территории Армении.

Мы начали широкомасштабный процесс реформирования вооруженных сил, и подобными провокациями Азербайджан пытается лишиь Армению возможности провести эти реформы.

К сожалению, они также имеют определенные успехи в отношениях с нашими союзниками, пытаясь там, где это возможно, предотвратить поставки оружия в Армению.

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У нас есть случаи, когда мы выплатили сотни миллионов долларов, однако обязательства по поставкам в Армению не выполняются, в том числе, странами-союзниками. Все это преследует далеко идущую цель: заставить нас отказаться от нашей государственности, суверенитета и территориальной целостности. Однако, несмотря на все факторы, мы полны решимости защищать свою независимость, суверенитет, территориальную целостность», - сказал Никол Пашинян.

Он отметил, что армянская сторона активно работает со всеми возможными международными партнерами.

«Мы прислушиваемся к призывам решить вопросы мирным путем. Но, как мы видим, Азербайджан прибегает к агрессивным действиям. Поэтому мы предлагаем нашим международным партнерам разместить международную наблюдательную миссию на армяно-азербайджанской границе, будь то ООН, ОБСЕ или любая другая организация», - сказал Никол Пашинян.