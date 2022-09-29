Спецпредставитель ЕС заявил, что «мир нельзя навязать» - Mediamax.am

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Спецпредставитель ЕС заявил, что «мир нельзя навязать»


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Спецпредставитель ЕС по кризису на Южном Кавказе и в Грузии Тойво Клаар прокомментировал новое обострение на армяно-азербайджанской границе.

«Поступила информация о гибели трех армянских военнослужащих и ранении одного азербайджанского военнослужащего. Эти и многие другие бессмысленные жертвы подпитывают ненависть и нестабильность. Безопасность возможна только в том случае, если соблюдаются границы, и войска не стоят лицом к лицу. Мир нельзя навязать», - написал Тойво Клаар в Twitter.

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Спецпредставитель ЕС заявил, что «мир нельзя навязать»
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