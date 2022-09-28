Лавров и Байрамов «сверили часы»

Ереван /Медиамакс/. Министры иностранных дел России и Азербайджана Сергей Лавров и Джейхун Байрамов провели сегодня телефонную беседу.

В сообщении Департамента информации и печати МИД РФ говорится:

«Министры обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений с акцентом на реализацию положений Декларации о союзническом взаимодействии между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой от 22 февраля 2022 г.

Рассмотрен ход выполнения трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Условлено активизировать соответствующую работу.

Проведена «сверка часов» по отдельным вопросам международной и региональной повестки дня».