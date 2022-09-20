Пора отвести войска, заявил Блинкен - Mediamax.am

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Пора отвести войска, заявил Блинкен


Фото: wimg.com


Ереван /Медиамакс/. Госсекретарь США Энтони Блинкен прокомментировал встречу с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым.

 

«Сегодня при моем посредничестве состоялась прямые переговоры между министрами иностранных дел Армении и Азербайджана. Как я сказал на встрече, пора отвести войска, а дипломатам - вернуться за стол переговоров», - написал Блинкен в своем микроблоге в Twitter.

 

Ранее Госдепартамент США сообщил, что Блинкен предложил Мирзояну и Байрамову провести еще одну встречу до конца сентября.

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