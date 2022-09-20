Состоялась встреча Мирзояна, Байрамова и Блинкена

Ереван /Медиамакс/. 19 сентября в рамках 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН при посредничестве госсекретаря США Энтони Блинкена состоялась встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана Арарата Мирзояна и Джейхуна Байрамова.

Арарат Мирзоян подчеркнул, что вооруженные силы Азербайджана должны быть выведены с суверенной территории Армении и назвал недопустимям применение силы или угрозы применения силы. Он также отметил важность внедрения международных механизмов для предотвращения дальнейшей эскалации, сообщает МИД Армении.

Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность решения гуманитарных вопросов, в том числе, скорейшего возвращения военнопленных.

Арарат Мирзоян подтвердил готовность армянской стороны вовлекаться в процесс всестороннего урегулирования отношений.

В начале встречи Энтони Блинкен, в частности, сказал:

«Нас воодушевляет тот факт, что боевые действия прекратились и в последние дни не было новых столкновений.

Во время моих недавних телефонных бесед с премьер-министром Пашиняном и президентом Алиевым оба лидера высказали мне готовность к миру. Сильное, устойчивое дипломатическое взаимодействие - лучший путь провижения вперед для всех. Разногласия между Арменией и Азербайджаном не имеют военного решения. Разногласия можно решать дипломатическим путем и Соединенные Штаты готовы сделать все возможное, чтобы поддержать эти усилия».