В Кремле прокомментировали визит Пелоси в Армению

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению.
Он отметил, что Москва готова приветствовать визит Ненси Пелоси в Армению, если он будет способствовать урегулированию на армяно-азербайджанской границе.
«Все, что не на словах, а на деле - и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому - может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе, - это все может приветствоваться», - приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова.
«Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления - посмотрим, со временем это все будет понятно», - добавил он.
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