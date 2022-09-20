В Кремле прокомментировали визит Пелоси в Армению

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал визит спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси в Армению.

Он отметил, что Москва готова приветствовать визит Ненси Пелоси в Армению, если он будет способствовать урегулированию на армяно-азербайджанской границе.

«Все, что не на словах, а на деле - и не громко, не популистски, а в реальности, тихо и по-деловому - может способствовать нормализации отношений, может способствовать стабилизации ситуации на границе, - это все может приветствоваться», - приводит ТАСС слова Дмитрия Пескова.

«Могут ли в реальности способствовать этой нормализации такие громкие действия и заявления - посмотрим, со временем это все будет понятно», - добавил он.