Сидоров: О применении сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана не может быть и речи

Ереван /Медиамакс/. Начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров заявил сегодня, что об использовании сил ОДКБ на границе Армении и Азербайджана не может быть и речи.

«Организация надеется, что конфликт будет урегулирован мирным путем. Не будем забегать вперед. Я просто хочу сказать, что 13 сентября главы наших государств единогласно заявили, что проблема, которая существует сегодня между Арменией и Азербайджаном, должна решаться политико-дипломатическим путем», - сказал Сидоров на брифинге с журналистами.

«О применении военной силы, в том числе с вовлечением ОДКБ, не может быть и речи ни 13 сентября, ни вчера, ни сегодня, ни, думаю, в ближайшее время», - подчеркнул он.