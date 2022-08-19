«Москва ожидает ответа от МИД Армении» - Mediamax.am

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«Москва ожидает ответа от МИД Армении»


Фото: https://mid.ru/


Ереван /Медиамакс/. Замдиректора Департамента информации и печати МИД России Иван Нечаев заявил сегодня, что «Москва ожидает ответа в связи с отправленной в МИД Армении нотой протеста».

«Посольством России в Ереване было сделано соответствующее заявление. Сегодня состоялась конструктивная беседа нашего временного поверенного в делах РФ с руководством МИД Армении, ожидаем ответа», - сказал Нечаев на брифинге в Москве.

 

17 августа посольство России в Армении сообщило, что направило в МИД Армении ноту протеста, в которой выразило возмущение обвинениями в адрес российских структур в трагедии, произошедшей на территории торгового центра «Сурмалу».

 

«Возмущены муссируемыми в местном информационном пространстве циничными вбросами, содержащими кощунственные и ложные обвинения в адрес российских структур в причастности к произошедшей 14 августа с.г. на территории торгового центра «Сурмалу» трагедии.

 

Рассматриваем это как прямую провокацию со стороны стоящих за такими инсинуациями политических сил, нацеленную на подрыв российско-армянских союзнических отношений. Ожидаем от властей Армении шагов, направленных на пресечение подобных недружественных проявлений, включая необходимые публичные комментарии», - говорилось в заявлении посольства России.

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