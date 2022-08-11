МИД России: Пашинян, Путин и Алиев могут встретиться в конце августа - Mediamax.am

396 просмотров

МИД России: Пашинян, Путин и Алиев могут встретиться в конце августа


Фото: kremlin.ru


Ереван /Медиамакс/. Трехсторонние контакты на высоком уровне между Азербайджаном, Арменией и Россией планируются до конца августа.

Как сообщает ТАСС, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления информации и печати МИД России Иван Нечаев.

 

«В планах организация трехсторонних контактов на высоком уровне по различным трекам армяно-азербайджанской нормализации до конца августа», - сказал он.

 

Нечаев подчеркнул, что ситуация в регионе находится в центре внимания Москвы.

 

«Российская сторона находится в постоянном контакте с армянской и азербайджанской сторонами на самом высшем уровне. Наряду с интенсивными политическим контактами активная работа продолжается и российскими миротворцами, которые предпринимают необходимые усилия для стабилизации ситуации на земле. И в Баку, и в Ереване ранее неоднократно отмечали важную роль российского миротворческого контингента. Российская сторона считает отдельную критику в адрес миротворцев неоправданной», - сказал Нечаев.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Август 11, 2022 14:43
МИД России: Пашинян, Путин и Алиев могут встретиться в конце августа

Внешняя политика | Август 11, 2022 09:53
Раиси - Пашиняну: Иран выступит против любых попыток изменить границы

Внешняя политика | Август 9, 2022 09:40
Пашинян и Путин обсудили ситуацию вокруг Нагорного Карабаха
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022