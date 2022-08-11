МИД России: Пашинян, Путин и Алиев могут встретиться в конце августа

Ереван /Медиамакс/. Трехсторонние контакты на высоком уровне между Азербайджаном, Арменией и Россией планируются до конца августа.
Как сообщает ТАСС, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника управления информации и печати МИД России Иван Нечаев.
«В планах организация трехсторонних контактов на высоком уровне по различным трекам армяно-азербайджанской нормализации до конца августа», - сказал он.
Нечаев подчеркнул, что ситуация в регионе находится в центре внимания Москвы.
«Российская сторона находится в постоянном контакте с армянской и азербайджанской сторонами на самом высшем уровне. Наряду с интенсивными политическим контактами активная работа продолжается и российскими миротворцами, которые предпринимают необходимые усилия для стабилизации ситуации на земле. И в Баку, и в Ереване ранее неоднократно отмечали важную роль российского миротворческого контингента. Российская сторона считает отдельную критику в адрес миротворцев неоправданной», - сказал Нечаев.
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