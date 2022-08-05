Лавров: Москва пока не видела предложений Пашиняна по миротворческой миссии РФ в Карабахе

Ереван /Медиамакс/. Глава МИД России Сергей Лавров сказал сегодня, что Москва пока не видела предложений премьер-министра Армении Никола Пашиняна по конкретизации деталей российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.

«Мне трудно на этот вопрос отвечать, потому что мы не видели конкретных предложений, которые премьер-министр Армении хочет внести для обсуждения в контексте российской миротворческой операции в Нагорном Карабахе, поэтому я не могу сейчас гадать», - отметил он в беседе с журналистами.

По словам Лаврова, любая из сторон, конечно, вправе предлагать дополнительные инициативы.

«Пока мы их не видели», - отметил Лавров.

Напомним, что 4 августа премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании правительства, касаясь российской миротворческой миссии в Арцахе, заявил, что подписи Армении и России достаточно для полного выполнения этого мандата, а если нет, то «необходимо принять меры для подтверждения этого мандата на международном уровне или предоставления миротворцам более широкого международного мандата».