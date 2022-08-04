МИД Армении: Баку официально взял на себя ответственность за агрессию

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян заявил сегодня, что «азербайджанская сторона официально и открыто взяла на себя ответственность за агрессию, о чем ясно свидетельствуют заявления министерств обороны и иностранных дел Азербайджана, а также нарушения, зафиксированые российскими миротворческими силами, дислоцированными в Нагорном Карабахе».

Мирзоян сказал об этом на встрече с главами дипломатических миссий, аккредитованных в Армении.

Министр обратил внимание послов на ситуацию, создавшуюся в результате провокационных и агрессивных действий Азербайджана в Нагорном Карабахе в последние дни.

Он отметил, что осуществленной Азербайджаном агрессии предшествовало направленное российскому миротворческому контингенту письмо о передаче контроля над Лачинским коридором, согласно которому азербайджанская сторона планирует изменить действующий маршрут через Лачинский коридор, что является грубым нарушением трехстороннего соглашения от 9 ноября.

Глава внешнеполитического ведомства Армении подтвердил позицию армянской стороны в отношении мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседательства Минской группы ОБСЕ - единственного международного формата, уполномоченного Советом Безопасности ООН.