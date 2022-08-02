Захарова: Россия вносит активный вклад в заключение мирного договора между Арменией и Азербайджаном

Ереван /Медиамакс/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила сегодня, что Россия вносит активный вклад в подготовку мирного договора между Арменией и Азербайджаном.

«Спецпредставитель министра иностранных дел России по содействию нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией Игорь Ховаев проводит регулярные консультации со сторонами для поиска точек соприкосновения, выхода на взаимоприемлемые базовые принципы и параметры мирного соглашения»,- сказала она, напомнив, что эти контакты состоялись 22 июля в Баку и 28 июля в Ереване.

Она отметила, что делимитация армяно-азербайджанской границы также является важным направлением российских посреднических усилий по оздоровлению диалога между Арменией и Азербайджаном.

«Консультативная роль Москвы в данном процессе зафиксирована в сочинском трехстороннем заявлении на высшем уровне от 26 ноября 2021 года. Как известно, в конце мая была создана соответствующая двусторонняя комиссия, а на границе двух стран состоялась первая ознакомительная встреча представителей Армении и Азербайджана. Москва всегда готова принять наших азербайджанских и армянских друзей на территории России»,- сказала Захарова.

По ее словам, уникальные профессиональные возможности, компетенция РФ по части делимитации и демаркации на постсоветском пространстве способны существенно укрепить безопасность на армяно-азербайджанской границе и в регионе, в целом.