Пашинян сказал Блинкену, что общество поддерживает мирную повестку

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил свою приверженность мирной повестке дня и подчеркнул, что общественность Армении поддерживает этот путь.

Пашинян и Блинкен коснулись мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, урегулирования нагорно-карабахской проблемы, открытия региональных коммуникаций и возвращения пленных и выяснения судьбы пропавших без вести.

В сообщении правительства Армении говорится, что «Блинкен выразил готовность США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддержать решение всех упомянутых вопросов».

Собеседники также обсудили процессы в отношениях Армения-Турция. Госсекретарь приветствовал состоявшийся 11 июля телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом Турции и выразил готовность США поддержать нормализацию отношений между двумя странами.

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс также опубликовал сообщение о телефонной беседе, в которой, в частности, говорится:

«Госсекретарь провел беседу с премьер-министром Армении, чтобы обсудить историческую возможность Армении и Азербайджана для достижения мира в регионе. Госсекретарь предложил помощь США для облегчения региональных транспортных и коммуникационных связей. Госсекретарь призвал к продолжению двустороннего диалога и приветствовал недавнюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. Он подтвердил поддержку продуктивных обсуждений при посредничестве ЕС и отметил, что Соединенные Штаты являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ с 1994 года и готовы взаимодействовать как на двусторонней основе, так и с партнерами-единомышленниками, чтобы помочь Армении и Азербайджану добиться долгосрочного всеобъемлющего мира».