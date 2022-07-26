Пашинян сказал Блинкену, что общество поддерживает мирную повестку - Mediamax.am

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Пашинян сказал Блинкену, что общество поддерживает мирную повестку


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с госсекретарем США Энтони Блинкеном подтвердил свою приверженность мирной повестке дня и подчеркнул, что общественность Армении поддерживает этот путь.

Пашинян и Блинкен коснулись мирных переговоров между Арменией и Азербайджаном, урегулирования нагорно-карабахской проблемы, открытия региональных коммуникаций и возвращения пленных и выяснения судьбы пропавших без вести.

 

В сообщении правительства Армении говорится, что «Блинкен выразил готовность США как сопредседателя Минской группы ОБСЕ поддержать решение всех упомянутых вопросов».

 

Собеседники также обсудили процессы в отношениях Армения-Турция. Госсекретарь приветствовал состоявшийся 11 июля телефонный разговор между премьер-министром Армении и президентом Турции и выразил готовность США поддержать нормализацию отношений между двумя странами.

 

Пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс также опубликовал сообщение о телефонной беседе, в которой, в частности, говорится:

 

«Госсекретарь провел беседу с премьер-министром Армении, чтобы обсудить историческую возможность Армении и Азербайджана для достижения мира в регионе. Госсекретарь предложил помощь США для облегчения региональных транспортных и коммуникационных связей. Госсекретарь призвал к продолжению двустороннего диалога и приветствовал недавнюю встречу министров иностранных дел Армении и Азербайджана в Тбилиси. Он подтвердил поддержку продуктивных обсуждений при посредничестве ЕС и отметил, что Соединенные Штаты являются сопредседателями Минской группы ОБСЕ с 1994 года и готовы взаимодействовать как на двусторонней основе, так и с партнерами-единомышленниками, чтобы помочь Армении и Азербайджану добиться долгосрочного всеобъемлющего мира».

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