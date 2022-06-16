Ален Симонян заявил в Тегеране об «азербайджано-турецкой агрессии»

Ереван /Медиамакс/. Спикер парламента Армении Ален Симонян сказал сегодня, что «мы высоко ценим позицию Ирана в отношении территориальной целостности Армении и неприкосновенности ее границ».

Согласно сообщению пресс-службы парламента, Ален Симонян заявил об этом в Тегеране на пресс-конференции по итогам встречи с председателем Меджлиса Ирана Мохаммадом Багером Галибафом.

«Мы подробно обсудили региональные события. Я затронул тему недавней азербайджано-турецкой агрессии против Нагорного Карабаха и ее последствий. Я отметил, что после окончания войны остается много гуманитарных вопросов, в частности, возвращения военнопленных, охраны армянских исторических, культурных и духовных ценностей на территориях, перешедших под контроль Азербайджана. Посягательства Азербайджана на суверенную территорию Армении ставят под угрозу наши усилия, направленные на достижение региональной стабильности и безопасности», - сказал Ален Симонян.