Армения и ЕС обсудят перспективы начала диалога о либерализации визового режима - Mediamax.am

759 просмотров

Армения и ЕС обсудят перспективы начала диалога о либерализации визового режима



Ереван /Медиамакс/. 18 мая в Брюсселе состоится четвертое заседание Совета партнерства ЕС-Армения, на котором будут обсуждаться двусторонние отношения и политические вопросы.

«Государства-члены ЕС и Армения обменяются мнениями о реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией и Экономической и инвестиционной программы.

 

Они также обсудят вопросы политического диалога, реформ, демократии, верховенства закона и прав человека, экономического, торгового и отраслевого сотрудничества, а также перспективы начала диалога по либерализации визового режима.

 

Участники также обменяются мнениями по региональным вопросам (Россия/Украина, Турция, Иран) и проблеме Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении ЕС.

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Май 16, 2022 14:52
Армения и ЕС обсудят перспективы начала диалога о либерализации визового режима

Регион | Май 16, 2022 14:10
Алиев назвал войну 2020 года «общей славной историей Азербайджана и Турции»

Ереван | Май 14, 2022 09:52
Zildjian возвращается к армянским корням благодаря Hard Rock Café Yerevan
Выбор редактора
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau
© Copyright Mediamax 1999 -2022