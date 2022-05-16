Армения и ЕС обсудят перспективы начала диалога о либерализации визового режима

Ереван /Медиамакс/. 18 мая в Брюсселе состоится четвертое заседание Совета партнерства ЕС-Армения, на котором будут обсуждаться двусторонние отношения и политические вопросы.

«Государства-члены ЕС и Армения обменяются мнениями о реализации Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве между ЕС и Арменией и Экономической и инвестиционной программы.

Они также обсудят вопросы политического диалога, реформ, демократии, верховенства закона и прав человека, экономического, торгового и отраслевого сотрудничества, а также перспективы начала диалога по либерализации визового режима.

Участники также обменяются мнениями по региональным вопросам (Россия/Украина, Турция, Иран) и проблеме Нагорного Карабаха», - говорится в сообщении ЕС.