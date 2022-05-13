Премьер Нидерландов заявил о «всяческой поддержке» Пашиняна

Ереван /Медиамакс/. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил поддержку правительству Армении и премьер-министру Николу Пашиняну.

Согласно сообщению пресс-службы правительства Армении, выступая 11 мая на совместной пресс-конференции с Никол Пашиняном, Марк Рютте, в частности, заявил:

«Визит премьер-министра Пашиняна происходит очень своевременно, поскольку после прошлогодних выборов у правительства Армении очень большие планы. Армения идет по пути к демократии, несмотря на сложные условия и ситуации. После бархатной революции при премьер-министре Пашиняне произошли большие изменения, велась борьба с коррупцией и многими другими проблемами. Глубоко убежден, что реформы будут очень эффективными, и от этого выиграют все армяне. Я высоко оцениваю господина Пашиняна, деятельность его правительства и обещаю, что мы будем всячески его поддерживать».

Он также отметил:

«К сожалению, в Армении хорошо знают, что такое война, поэтому столь важно, что Армения и Азербайджан недавно начали переговоры для скорейшего достижения соглашения по Нагорному Карабаху. Мы еще раз подчеркиваем важность этого, а также выражаем свою поддержку сопредседательству Минской группы ОБСЕ».