Состоится трехсторонняя встреча Мирзояна, Лаврова и Байрамова - Mediamax.am

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Состоится трехсторонняя встреча Мирзояна, Лаврова и Байрамова


Фото: Пресс-служба МИД РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в телефонной беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым согласился с предложением провести трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана 13 мая в Душанбе.

По сообщению МИД Армении, в телефонной беседе главы МИД обсудили реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, затронули вопрос формирования комиссии по демаркации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном.

 

Арарат Мирзоян подтвердил позицию Армении в отношении процессов, направленных на установление мира и стабильности в регионе, а также по вопросу переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению с Азербайджаном.

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