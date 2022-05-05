Состоится трехсторонняя встреча Мирзояна, Лаврова и Байрамова

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян сегодня в телефонной беседе с главой МИД России Сергеем Лавровым согласился с предложением провести трехстороннюю встречу министров иностранных дел Армении, России и Азербайджана 13 мая в Душанбе.

По сообщению МИД Армении, в телефонной беседе главы МИД обсудили реализацию трехсторонних заявлений от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года, затронули вопрос формирования комиссии по демаркации и безопасности границ между Арменией и Азербайджаном.

Арарат Мирзоян подтвердил позицию Армении в отношении процессов, направленных на установление мира и стабильности в регионе, а также по вопросу переговоров по всеобъемлющему мирному соглашению с Азербайджаном.