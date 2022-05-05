Мирзоян и Байрамов согласовали структуру комиссии по делимитации - Mediamax.am

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Мирзоян и Байрамов согласовали структуру комиссии по делимитации


Фото: Пресс-служба правительства РА


Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Министры обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

 

Стороны согласовали структуру комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности.

 

Стороны обсудили также вопросы, связанные с решением гуманитарных вопросов, а также подготовкой мирных переговоров», - говорится в сообщении МИД Армении.

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