Мирзоян и Байрамов согласовали структуру комиссии по делимитации

Ереван /Медиамакс/. Министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян провел телефонный разговор с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым.

«Министры обменялись мнениями о реализации договоренностей, достигнутых на уровне лидеров двух стран.

Стороны согласовали структуру комиссии по делимитации и приграничной безопасности. Была достигнута договоренность о проведении в ближайшее время заседания комиссии по делимитации и приграничной безопасности.

Стороны обсудили также вопросы, связанные с решением гуманитарных вопросов, а также подготовкой мирных переговоров», - говорится в сообщении МИД Армении.