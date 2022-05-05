Захарова: Брюссель пытается присвоить договоренности Москвы, Еревана и Баку

Ереван /Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД России Мария Захарова заявила, что США и Франция не посылали российской стороне сигналов о готовности возобновить работу сопредседательства Минской группы ОБСЕ для достижения мира между Баку и Ереваном.

«К нам такого рода сигналы не поступали. Мы их и не ожидаем», - сказала она.

Отвечая на вопрос о высокой дипломатической активности США и Евросоюза вокруг темы нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, Мария Захарова сказала:

«Упомянутая «высокая дипломатическая активность» заметно возросла после того, как Вашингтон и Париж фактически парализовали некогда слаженную работу трех сопредседателей Минской группы ОБСЕ, отказавшись от взаимодействия с нашим участием. Подобные совпадения случайными не бывают. Как и беззастенчивые попытки Брюсселя присвоить себе предмет известных российско-азербайджано-армянских договоренностей на высшем уровне и повестку дня, предложенную в прошлом году сопредседателями Минской группы ОБСЕ (решение насущных гуманитарных проблем, подготовка мирного договора между Баку и Ереваном).

На этом фоне подтверждаем нашу безусловную приверженность последовательной реализации заявлений лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 г., 11 января и 26 ноября 2021 г. Одновременно полны решимости всемерно содействовать заключению мирного договора между Азербайджаном и Арменией, с которыми нас исторически связывают узы дружбы, союзничества и партнерства».