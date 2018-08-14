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МИД: Отношения с Ираном жизненно важны для Еревана


Фото: REUTERS


Ереван/Медиамакс/. И.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян заявила сегодня, что Иран продолжает оставаться одним из важных партнеров Армении и отношения с этой страной имеют «жизненное важное значение» для Еревана.

«Естественно, мы следим за последними событиями вокруг Ирана, которые вызывают озабоченность. Армения продолжает вести открытый диалог и с иранской стороной, и со всеми сторонами, вовлеченными в процесс»,- отметила на брифинге представитель МИД Армении. 

 

Она отметила, что Армения четко и ясно заявляет о волнующих ее вопросах, обеспокоенности и обусловленных ею позициях. 

 

«Мы должны развивать особые отношения с Ираном, которые должны быть вне влияния геополитических событий»,- заявила Анна Нагдалян. 

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