МИД: Отношения с Ираном жизненно важны для Еревана

Ереван/Медиамакс/. И.о. пресс-секретаря МИД Армении Анна Нагдалян заявила сегодня, что Иран продолжает оставаться одним из важных партнеров Армении и отношения с этой страной имеют «жизненное важное значение» для Еревана.

«Естественно, мы следим за последними событиями вокруг Ирана, которые вызывают озабоченность. Армения продолжает вести открытый диалог и с иранской стороной, и со всеми сторонами, вовлеченными в процесс»,- отметила на брифинге представитель МИД Армении.

Она отметила, что Армения четко и ясно заявляет о волнующих ее вопросах, обеспокоенности и обусловленных ею позициях.

«Мы должны развивать особые отношения с Ираном, которые должны быть вне влияния геополитических событий»,- заявила Анна Нагдалян.