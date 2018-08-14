1065 просмотров

Назначен новый представитель Армении в ООН



Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Мгера Маргаряна представителем Армении в Организации объединенных наций.

Медиамакс отмечает, что этот пост оставался вакантным с 12 мая текущего года, когда посол Армении в ООН Зограб Мнацаканян был назначен министром иностранных дел. 

Комментарии

Здесь вы можете оставить комментарий к данной новости, используя свой аккаунт на Facebook. Просим быть корректными и следовать простым правилам: не оставлять комментарии вне темы, не размещать рекламные материалы, не допускать оскорбительных высказываний. Редакция оставляет за собой право модерировать и удалять комментарии в случае нарушения данных правил.

Лента новостей

Внешняя политика | Август 14, 2018 12:02
МИД: Отношения с Ираном жизненно важны для Еревана

Политика | Август 13, 2018 16:24
Роберт Кочарян вышел на свободу

Внешняя политика | Август 13, 2018 16:06
Назначен новый представитель Армении в ООН
Выбор редактора
banks.am
itel.am
sport
bravo.am
О проекте | Контакты | Правила использования  | Реклама
Design by Balasanyan designbureau, Hosted by ADC
© Copyright Mediamax 1999 -2018, Subscribe