Назначен новый представитель Армении в ООН

Ереван/Медиамакс/. Президент Армении Армен Саргсян подписал указ о назначении Мгера Маргаряна представителем Армении в Организации объединенных наций.

Медиамакс отмечает, что этот пост оставался вакантным с 12 мая текущего года, когда посол Армении в ООН Зограб Мнацаканян был назначен министром иностранных дел.