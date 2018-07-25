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Невозвращенные диппаспорта будут аннулированы


Фото: Photolure


Ереван/Медиамакс/. Пресс-секретарь МИД Армении Тигран Балаян заявил, что в соответствие с законодательством, после истечения срока службы официальные лица должны сдать свои дипломатические паспорта в министерство иностранных дел.

«Мы проинформировали об этом соответствующие государственные органы и заинтересованных лиц. Принимая во внимание, что не все сдали свои паспорта, призываем сделать это до 31 июля текущего года, после чего невозвращенные, а также утерянные дипломатические поаспорта будут аннулированы»,- сказал Тигран Балаян. 

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